Торжественная церемония открытия Года туризма Беларуси в Китае состоялась в Чунцине

10 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Торжественная церемония открытия Года туризма Беларуси в Китае состоялась 10 января в китайском городе Чунцине на туристическом форуме "Беларусь приветствует Китай", сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Пекине.

Во время мероприятия заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной зачитал приветственное послание заместителя премьер-министра Василия Жарко по случаю открытия Года туризма Беларуси в Китае. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый отметил, что гуманитарные связи и туризм занимают особое место в двусторонних отношениях. Они сближают народы, укрепляют доверие, формируют хорошую основу межгосударственных отношений. Ожидается, что проведение Года туризма создаст позитивный информационный фон для продвижения белорусского туризма в Китае и поспособствует увеличению туристических обменов.

Кирилл Рудый

Заместитель губернатора Минской области Виктор Сиренко отметил, что Беларусь и Китай уже четверть века связывают дружественные и партнерские отношения. Минская область является регионом-побратимом Чунцина, и отношения между регионами с каждым годом крепнут и развиваются. Стороны заинтересованы в реализации совместных инициатив и проектов.

Виктор Сиренко

В форуме также приняли участие крупнейшие туристические компании Беларуси и Китая, состоялась презентация туристического потенциала Беларуси и Минской области, а также церемония подписания меморандума о сотрудничестве в области туризма между Минской областью и Чунцином.

Во время мероприятия

В культурной программе мероприятия было выступление лауреата международных конкурсов и фестивалей фольклорной группы Белорусской государственной филармонии "Купалинка". В Чунцине 10-11 января запланированы также торжественный концерт, посвященный открытию Года туризма, выставка современной белорусской фотографии и открытие магазина белорусской продукции.-0-