Торжественная церемония в честь Дня защитников Отечества и 100-летия ВС прошла у монумента Победы

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония в честь Дня защитников Отечества и 100-летия Вооруженных Сил Беларуси прошла у монумента Победы, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков (слева)

Первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков и заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина

Министр обороны Андрей Равков (слева)

Министр обороны Андрей Равков (слева)

В Минске состоялась церемония возложения венков и цветов к Вечному огню и монументу Победы. В ней участвовало руководство Министерства обороны во главе с министром Андреем Равковым, первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Марианна Щеткина, представители иных ведомств, общественных организаций, ветераны и иностранные гости.

Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец

Во время церемонии

Как отметил председатель Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов генерал-майор в отставке Анатолий Адоньев, такие праздники, как День защитников Отечества и 100-летие Вооруженных Сил, - показатель того, что в Беларуси на высоком уровне чтят подвиг ветеранов. "Когда мы отмечаем эту великую дату - 100-летие Вооруженных Сил, наши сердца радуются тому, что подвиг ветеранов не забыт. Это говорит о том, что и молодое поколение чтит тот подвиг и готово так же, как и мы, защищать нашу родную страну. Мы хотим, чтобы у нас был мир и спокойствие, чтобы наше счастье было обеспечено защитой нашего Отечества. И мы очень благодарны Президенту, который ведет четко и уверенно нашу страну по пути независимости, - сказал Анатолий Адоньев. - Поэтому мне хотелось бы поздравить всех ветеранов, жителей столицы и всей страны с этим праздником. И пусть наша молодежь всегда будет готова к защите Отечества".-0-

Фото Максима Гучека