Торжественное собрание и концерт к 100-летию комсомола пройдут во Дворце Республики

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вековой юбилей ВЛКСМ в Беларуси отпразднуют сегодня торжественным собранием и праздничным концертом "Комсомолу - 100: Эстафета поколений" в Минске во Дворце Республики, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Юлия Зинкевич.

В торжественном собрании примут участие руководители государственных органов, ветераны комсомола, активисты БРСМ, представители молодежных организаций зарубежных стран, другие почетные гости.

Программа театрализованного концерта, построенная по принципу смотра эстафеты поколений: от первых комсомольцев до их наследников - активистов БРСМ, условно делится на два больших блока: история и современность. "В первой части концерта рассказ пойдет о славных вехах истории ВЛКСМ. Ведущими выступят театрализованные персонажи - герои популярных фильмов и агитационных эстрадных театральных коллективов, получивших всеобщее название "Синяя блуза". Такой коллектив, отражавший новое революционное массовое искусство, существовал с начала 1920-х и до 1933-го. Во второй части концерта будут продемонстрированы достижения современной молодежи. Ведущими здесь будут активисты БРСМ", - сказала Юлия Зинкевич.

Как отметила секретарь ЦК БРСМ, основу театрализованного представления гала-концерта составит песенная классика и современная музыкальная патриотика."От периода к периоду, от эпохи к эпохе сценическое оформление будет менять свою колористику, форму и даже конструктивные элементы, тем самым придавая особый эмоциональный настрой сюжету. В финале будет исполнена песня "Беларусь", символизирующая единство поколений. К слову, наличие больших телевизионных экранов в сценическом оформлении даст возможность использовать в гала-концерте принцип и возможности караоке, когда зрители в зале вместе с артистами на сцене будут исполнять полюбившейся песни благодаря специальному режиму трансляции текста на экране", - подчеркнула она.

Кроме того, в фойе первого этажа Дворца Республики разместится фотозона в виде объемных конструкций из букв ВЛКСМ и БРСМ, связанных текстом: "Эстафета поколений". Тем самым уже при входе гостям и участникам мероприятия будет представлен зримый образ предстоящего события. Кроме того, активисты БРСМ вручат всем участникам мероприятия праздничные значки", - резюмировала Юлия Зинкевич.

Сто лет Всесоюзному ленинскому коммунистическому союзу молодежи исполняется сегодня. Комсомол - целая эпоха великих свершений и дел, символ мужества и героизма, беззаветного служения Отечеству. По статистике в семидесятые годы комсомольцами были 36 млн человек.-0-