Торжественные мероприятия в честь Дня инженерных войск пройдут в Минске

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске пройдут торжественные мероприятия в честь Дня инженерных войск. Об этом накануне рассказал журналистам начальник инженерных войск Вооруженных Сил - начальник управления инженерных войск Генштаба ВС Андрей Кураков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Торжественные мероприятия начнутся в 11.00 на ул.Саперов с возложения цветов к мемориальной доске в честь подвигов воинов-саперов Великой Отечественной войны. Они внесли огромный вклад в разминирование не только территории Беларуси, но и в освобождение Минска - в послевоенные годы было обезврежено более 27 млн взрывоопасных предметов.

Позже - в 12.00 - состоится возложение цветов к памятнику Карбышеву на территории 2-й инженерной бригады, а также торжественное собрание и праздничный концерт.

На собрании в воинской части наградят лучших по итогам прошедшего года. "Среди воинских частей инженерных войск лучшими признаны 188-я гвардейская инженерная бригада и 557-я инженерная бригада Западного оперативного командования. Но, к примеру, в Вооруженных Силах существуют такие уникальные воинские части, как База инженерных боеприпасов. Это единственная воинская часть подобного типа в ВС и поэтому, конечно, лучшая, - отметил Андрей Кураков. - Огромная работа проводится в рамках обеспечения сохранности боеприпасов и обеспечения условий их хранения. Также нельзя не отметить такую воинскую часть, как 1371-я инженерная база, она тоже уникальная. Ее задача - обеспечение средствами инженерного вооружения всех соединений и воинских частей Вооруженных Сил. Там работают высококлассные специалисты".

День инженерных войск - 21 января - был установлен указом Президента Беларуси №157 от 26 марта 1998 года. Историю свою инженерные войска ведут со времени Петра I - по его воле 21 января 1701 года в Москве была создана школа, где готовили офицеров артиллерии и военных инженеров.-0-