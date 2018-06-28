Торжественный выпуск курсантов Академии МВД прошел в Минске

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на площади Государственного флага сегодня прошел торжественный выпуск 347 курсантов Академии МВД, передает корреспондент БЕЛТА.

В церемонии приняли участие руководители Министерства внутренних дел и других силовых ведомств. Министр внутренних дел Игорь Шуневич отметил, что Академия МВД - очень современный и инновационный вуз. "Совсем недавно он отметил 60-летний юбилей со дня образования. За это время учебное заведение превратилось в один из ведущих вузов в правоохранительной системе нашего государства и не только. Здесь получают глубокие знания. Каждый год достаточно высокий проходной балл в академию", - сказал министр.

Обращаясь к выпускникам, он сказал: "Запомните, что отныне вы - элита белорусского общества, вы - опора государства, вы - защитники белорусского народа. Ежедневно исполняя свои служебные обязанности, помните, что за каждым фактом вашего профессионального действия стоят люди, их судьбы. И мы обязаны в любой ситуации, чего бы это ни стоило, оказать помощь, содействие, защитить тех, кто в этом нуждается", - подчеркнул Игорь Шуневич.

Начальник Академии МВД Беларуси Владимир Бачила отметил, что среди выпускников - не только будущие милиционеры. "Отрадно, что в нашем торжественном строю плечом к плечу стоят офицеры МВД, Министерства обороны, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, Департамента финансовых расследований КГК и Госпогранкомитета. Отмечу, что многие из выпускников продемонстрировали высокие результаты в учебе. В этом году 23 молодых офицера окончили Академию МВД с отличием. Среди них 4 стипендиата Специального фонда Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов", - сказал Владимир Бачила.

За 60 лет существования Академии МВД в ее стенах было подготовлено более 31 тыс. специалистов с высшим юридическим образованием, среди которых пять министров внутренних дел Беларуси, в том числе и Игорь Шуневич.-0-