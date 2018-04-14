14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Тотальный диктант" напишут сегодня в 1000 городов мира, в том числе в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МТС.

"В Минске одной из площадок международной акции станет семейный зал МТС "Повод стать ближе". Здесь диктант можно написать за одной партой с близкими: мамой и папой, бабушкой и дедушкой. А пока взрослые будут писать текст, дети 3-9 лет смогут побывать на экскурсии в музее науки "Элементо" (находится в Национальной библиотеке). Для участников акции экскурсия бесплатная", - рассказали в пресс-службе.

Диктовать отрывок из произведения писательницы Гузели Яхиной будет актриса и телеведущая Светлана Боровская.

Желающие могут присоединиться к онлайн-трансляции диктанта на сайте проекта. Тексты участников акции проверят профессиональные филологи. Свою оценку можно узнать на сайте проекта в личном кабинете через несколько дней. Самых грамотных участников инициативы ждут дипломы и сувениры от МТС.

Традиционно к акции присоединятся и в регионах Беларуси: проверить свои знания можно будет в Бобруйске, Могилеве, Бресте, Мозыре, Витебске, Полоцке, Гомеле, Речице и Гродно.

"Тотальный диктант" - ежегодная международная образовательная акция в форме добровольного диктанта. Идея родилась в Новосибирске в начале 2000-х годов, цель - популяризация культуры грамотного письма. МТС традиционно выступает генеральным партнером мероприятия в Минске.-0-