Традиции Навруза символизируют мир, добро и весеннее возрождение - посол Таджикистана

21 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Всемирный праздник Навруз символизирует для всех стран мир, добро и весеннее возрождение. Это отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Беларуси Махмадшариф Хакдод 21 марта на вечере в Доме дружбы по случаю этого праздника, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат рассказал, что корни этой традиции уходят в глубокую древность. "Философия Навруза, который под эгидой ЮНЕСКО празднуется 21 марта во всем мире с 2010 года, подчеркивает мирные устремления людей, подготовку к весне, очищение, - заявил он. - В Таджикистане это действительно национальная традиция, которая передается из поколения в поколение несколько тысяч лет. У нас с 21 по 24 марта длится праздник - он широко отмечается прежде всего в семьях, а также во всех населенных пунктах, деревнях и городах. Это всегда ярко и красиво".

Посол отметил, что рад возможности представить таджикские традиции в Минске, рассказать о культуре Таджикистана, в том числе о праздновании Навруза.

В свою очередь заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, заместитель руководителя рабочей группы по сотрудничеству с Таджикистаном Светлана Герасимович подчеркнула важность развития белорусско-таджикского сотрудничества. Она акцентировала внимание на состоявшемся в минувшем году визите Президента Таджикистана и достигнутых двусторонних договоренностях. Сенатор считает, что отношения между двумя государствами будут продолжать крепнуть во всех сферах. Идет работа над гармонизацией законодательств двух стран с тем, чтобы еще более активно развивались двусторонние связи.

На вечере звучала белорусская и таджикская поэзия, исполнялись национальные танцы. Мероприятие было организовано посольством Таджикистана в Беларуси совместно с Белорусским обществом дружбы и культурной связи с зарубежными странами, а также с участием таджикской диаспоры. На вечере присутствовали представители дипломатического корпуса, творческой интеллигенции.-0-