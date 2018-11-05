Традиция вторника – дарить удачу! Певица Искуи Абалян 6 ноября разыграет столичную квартиру от "Евроопт"

Вы любите встречи со старыми друзьями? "Евроопт", например, такие встречи очень ценит! Каждый вторник в 18.20 "Евроопт" собирает всех своих друзей – участников игры
Вот и в этот вторник, 6 ноября, дарить лучи удачи в студию игры придет добрый друг
Появление Искуи на
В 93-м туре Искуи Абалян выпадет особая миссия – определить новоиспеченного обладателя столичной недвижимости в микрорайоне Сухарево по адресу ул. Академика Карского, 8. В розыгрыше принимают участие все коды, начисленные с 29 октября по 4 ноября. Быть может, один из них станет победным именно для вас, и именно вы на следующей неделе поедете осматривать свои собственные апартаменты в минской новостройке в районе с развитой инфраструктурой?
Кроме того, на площадке около ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8 дожидаются своих будущих владельцев и 5 белоснежных комфортных автомобилей "Джили Эмгранд". Пока что все желающие фотографируются с ними на удачу. Но у каждого, кто принимает участие в 93-м туре игры
По старой дружеской традиции "Евроопт" уже уплатил все налоги за суперпризы, так что счастливчикам, которые станут их обладателями, останется только принимать поздравления и забирать квартиру и автомобили в свое полноправное владение.
Кстати о деньгах! Более 20 000 счастливчиков во вторник получат и оповещения о выигрыше денежных призов. Как всегда, удача разлетится по всей стране: играет и выигрывает вся Беларусь!
Перед розыгрышем на сайте evroopt.by в разделе игры
И не забывайте! Удача приходит к участникам игры от "Евроопт" каждый вторник — а это значит, что 13 ноября будут разыграны еще одна столичная квартира, пятерка великолепных авто и деньги! Так что начинайте запасаться игровыми кодами нового тура! Сделать это очень просто — достаточно заглянуть на этой неделе в магазины "Евроопт", "Бруснічка" или на сайты онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл". Игровой код вы получите за каждые 10 рублей в чеке, в котором присутствует хотя бы один "товар удачи".
Можно сколько угодно пытаться разгадать секрет везения, искать скрытые смыслы в подарках судьбы, но не стоит забывать: все реально, когда даешь шанс своей удаче. Достаточно просто захватить "товар удачи", совершая самые обычные повседневные покупки для себя и своей семьи, а также всегда использовать при расчете зарегистрированную в игре на сайте
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