Традиционная встреча Поляковой-Макей с супругами глав дипмиссий прошла в Большом театре Беларуси

1 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Традиционно весенняя встреча супруги главы Министерства иностранных дел Беларуси Веры Поляковой-Макей с супругами зарубежных послов накануне Международного женского дня состоялась в Национальном академическом Большом театре оперы и балета, передает корреспондент БЕЛТА.
Как пояснила Вера Полякова-Макей, театр не случайно был выбран местом встречи, поскольку это своего рода визитная карточка Минска и важный культурный объект для всей страны. Она отметила, что предстоящий Международный женский день для нее в первую очередь символизирует мир, спокойствие и счастье, и пожелала всем присутствующим весеннего настроения, добра и благополучия.
Из проведенной по Большому театру экскурсии супруги зарубежных послов узнали об истории создания этого культурного учреждения, которая ведет отчет с 1933 года.
Гостьи познакомились с театральным закулисьем, побывали на репетиции постановки "Травиаты", которая будет представлена на сцене вечером.
Генеральный директор Большого театра Владимир Гридюшко также поздравил собравшихся с предстоящим 8 Марта и отметил большую роль женщин в жизни общества каждого государства.
Участницы мероприятия посетили концерт, на котором смогли насладиться мастерством белорусских исполнителей.
По оценке супруг зарубежных послов, мероприятие было интересным и позволило глубже познакомиться с белорусским театральным искусством, а также с культурой страны в целом.-0-
Фото Андрея Покумейко
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.954 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN