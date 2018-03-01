Традиционная встреча Поляковой-Макей с супругами глав дипмиссий прошла в Большом театре Беларуси

1 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Традиционно весенняя встреча супруги главы Министерства иностранных дел Беларуси Веры Поляковой-Макей с супругами зарубежных послов накануне Международного женского дня состоялась в Национальном академическом Большом театре оперы и балета, передает корреспондент БЕЛТА.

На праздничном концерте

Как пояснила Вера Полякова-Макей, театр не случайно был выбран местом встречи, поскольку это своего рода визитная карточка Минска и важный культурный объект для всей страны. Она отметила, что предстоящий Международный женский день для нее в первую очередь символизирует мир, спокойствие и счастье, и пожелала всем присутствующим весеннего настроения, добра и благополучия.

Из проведенной по Большому театру экскурсии супруги зарубежных послов узнали об истории создания этого культурного учреждения, которая ведет отчет с 1933 года.

Гостьи познакомились с театральным закулисьем, побывали на репетиции постановки "Травиаты", которая будет представлена на сцене вечером.

Генеральный директор Большого театра Владимир Гридюшко также поздравил собравшихся с предстоящим 8 Марта и отметил большую роль женщин в жизни общества каждого государства.

Участницы мероприятия посетили концерт, на котором смогли насладиться мастерством белорусских исполнителей.

По оценке супруг зарубежных послов, мероприятие было интересным и позволило глубже познакомиться с белорусским театральным искусством, а также с культурой страны в целом.-0-

Генеральный директор Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси Владимир Гридюшко.

Фото Андрея Покумейко