Трагедия Хатыни служит уроком подрастающему поколению и современным политикам - участники митинга

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трагедия Хатыни служит уроком подрастающему поколению и современным политикам. К такому выводу пришли участники минитинга-реквиема, который состоялся сегодня в мемориальном комплексе, сообщает БЕЛТА.

Министр культуры Юрий Бондарь в беседе с журналистами отметил, что для подрастающего поколения нет более актуального вопроса, чем сохранение исторической памяти. Современные технологии сделали мир открытым, молодежь черпает информацию из интернета, порой недостоверную. Юрий Бондарь высказал обеспокоенность по поводу того, что в "некоторых странах пытаются изменить историческую правду, сносят мемориалы воинам-освободителям". Он подчеркнул недопустимость переоценки подвига, который совершил народ в годы Второй мировой войны. "Наша задача на конкретном историческом примере воспитывать молодежь и сохранять память о колоссальных жертвах, которые понес наш народ в годы войны", - убежден министр.

В митинге-реквиеме приняли участие иностранные дипломаты, среди которых Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим. Он подчеркнул, что полностью согласен с Президентом Беларуси, который в своем обращении по случаю 75-летия хатынской трагедии отмечал, что ничто на свете не стоит отобранной человеческой жизни. "Это действительно так, хатынская трагедия должна сохраняться в памяти живущих, чтобы она никогда не повторялась. Мы должны думать о мире и беречь его", - сказал дипломат.

В мемориальном комплексе "Хатынь" состоялся митинг-реквием "Хай ніколі не змоўкнуць Хатыні званы". Его программа была построена с использованием приема погружения в историю, ведущего зрителей от событий 75-летней давности к современности. Состоялось возложение венков от главы государства, госорганов, общественных и религиозных организаций, дипкорпуса к Вечному огню. Глава Администрации Президента Наталья Кочанова зачитала обращение главы государства к соотечественникам по случаю 75-летия хатынской трагедии.

Сегодня исполняется 75 лет с того дня, как гитлеровские каратели уничтожили белорусскую деревню Хатынь. 22 марта 1943 года они сожгли заживо и расстреляли почти всех жителей - 149 человек, в том числе 75 детей. Созданный на месте Хатыни мемориальный комплекс стал мировым символом бесчисленных жертв, страданий и мужества белорусского народа в Великой Отечественной войне. Судьбу Хатыни разделили сотни других белорусских деревень.

В преддверии 75-летия хатынской трагедии в Беларуси прошла серия мероприятий, посвященных этой трагической дате. Все они имеют международный общественно-политический характер и подчеркивают роль Беларуси в сохранении исторической правды о событиях Второй мировой войны, а также вклад страны в сохранение мира на Земле и недопущение возрождения нацизма.-0-