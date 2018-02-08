Транспортная милиция проводит спецмероприятие "Пригородный поезд"

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский отдел внутренних дел на транспорте с 8 по 10 февраля проводит специальное комплексное мероприятие "Пригородный поезд". Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Основная цель спецмероприятия - противодействие преступности в поездах региональных линий экономкласса, на станциях и остановочных пунктах, обеспечение общественного порядка, личной и имущественной безопасности граждан в пути следования. Планируется усиленное сопровождение поездов, отработка станций и остановочных пунктов с привлечением сотрудников ОМОН ГУВД Мингорисполкома, военнослужащих в/ч 5448, а также сотрудников военизированной охраны и членов добровольной дружины Минского отделения Белорусской железной дороги.

Проведению мероприятия способствовал рост преступлений, совершенных в поездах региональных линий, на станциях и остановочных пунктах, расположенных в зоне обслуживания отдела. Так, в 2017 году в поездах региональных линий совершено 51 преступление.

Транспортная милиция просит пассажиров быть бдительными в дороге по отношению к себе и своим личным вещам, не оставлять вещи без присмотра или случайным знакомым, не употреблять спиртные напитки в пути следования.

О совершении преступления следует немедленно сообщить машинисту поезда по переговорному устройству "Милиция", находящимся в поезде ревизорам (разъездным кассирам) либо по телефону 102.-0-