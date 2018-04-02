2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трасса М6 после реконструкции станет платной. Об этом сегодня, отвечая на вопросы депутатов в парламенте, сообщил министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак, передает корреспондент БЕЛТА.

"Шестая дорога (М6/Е28 Минск - Гродно - граница Польши (Брузги). - Прим. БЕЛТА), которая сегодня находится на реконструкции, будет платной", - сказал Анатолий Сивак.

Министр напомнил, что в предыдущие годы была принята норма - дороги, которые реконструируются, становятся платными. "За исключением второй кольцевой дороги", - уточнил он.

Сейчас в Беларуси около 1,5 тыс. км платных дорог.

Как сообщалось, к 2021 году протяженность платных дорог составит 1 786 км. За 2017-2020 годы в республиканский бюджет от взимания платы за проезд по платным автомобильным дорогам предполагается поступление около Br817 млн, которые будут направлены на содержание, ремонт и развитие республиканских автомобильных дорог, в первую очередь - платных.-0-