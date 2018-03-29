Требования к содержанию и качеству общедоступных социальных услуг установлены в Беларуси

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Требования к содержанию и качеству социальных услуг, оказываемых в рамках государственных минимальных социальных стандартов в области социального обслуживания, установлены в Беларуси. Соответствующее постановление Министерства труда и социальной защиты от 1 декабря 2017 года №84 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

В соответствии с законом "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О социальном обслуживании", который вступил в силу с 25 декабря 2017 года, на Минтруда и соцзащиты возложены обязанности по разработке требований к содержанию и качеству социальных услуг, оказываемых в рамках государственных минимальных социальных стандартов. "Работники системы соцобслуживания и граждане должны иметь полное представление о стандартах оказания конкретной соцуслуги, чтобы она принесла максимальную пользу. Поэтому необходима четкая регламентация содержания каждой соцуслуги, входящей в перечень бесплатных и общедоступных услуг, и определение условий их качественного оказания", - прокомментировали в министерстве.

Приложение к постановлению включает длинный список услуг (свыше 200), оказываемых интернатными учреждениями, территориальными центрами соцобслуживания населения, центрами соцобслуживания семьи и детей: консультационно-информационные, социально-бытовые (от помощи в смене нательного белья до сопровождения при прогулках и прочих перемещениях), социально-педагогические (от занятий по восстановлению и развитию социальных навыков до обучения пользованию компьютером, мобильным телефоном), социально-посреднические, психологические, реабилитационные, услуги культурно-массового и досугового характера, социальный патронат, сопровождаемое проживание, почасовой уход за детьми и прочие.

Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.-0-