Тренажер для студентов-медиков по отработке внутривенных инъекций представлен на выставке в Минске

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Симулятор-накладка для отработки внутривенных инъекций и забора крови для студентов-медиков представлен в финале республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам автора, преподавателя кафедры военной и экстремальной медицины Гомельского государственного медуниверситета Олега Дохова, тренажер используется для симуляционного обучения в медицине. "Мы постарались достаточно точно сымитировать вену - обычные материалы, которые используются в аналогах, на нее не похожи. При вхождении иглы в вену у обучаемого возникают те чувства, которые он получил бы, выполняя процедуру на пациенте", - сказал автор разработки.

Накладку можно разместить на руке любого манекена, имеющегося в учреждении образования, или на руке живого человека. В последнем случае необходима дополнительная защитная пластинка, чтобы избежать укола. "На мой взгляд, второй вариант исполнения лучше, поскольку возрастает реалистичность процедуры: человек может сымитировать приступ жара, сказать, что ему плохо и т.д. И обучаемый более ответственно относится к манипуляциям, которые он выполняет", - сказал Олег Дохов. В отличие от аналогов белорусская разработка оснащена системой обратной связи. При попадании иглы в вену срабатывает звуковой и световой сигнализатор - таким образом обучаемый понимает, что все сделал правильно, и может приступать к дальнейшим манипуляциям.

Несомненно, лучший способ обучения студентов-медиков - на пациенте с его информированного согласия под контролем медперсонала, однако это не всегда возможно. Использование симуляционных технологий является хорошей альтернативой. Такое обучение в здравоохранении сегодня активно развивается. Пункция и катетеризация - примеры медицинских манипуляций, освоение которых на симуляционном оборудовании высокой реалистичности улучшает качество выполняемых пациенту процедур.

В финале республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси" в этом году представлены разработки в 16 номинациях: 51 проект презентуют школьники и учащиеся ссузов и профессионально-технических колледжей и лицеев, 25 - студенты, 43 - работающая молодежь и молодые ученые. Самыми популярными номинациями конкурса стали "Информационно-коммуникационные технологии" (в финал вышли более 20 проектов) и "Медицина, фармация, медицинская техника" (13 проектов). Все они победители областных (Минского городского) этапов конкурса. Среди особенностей нынешнего конкурса новые номинации "Инклюзивное пространство", "Информационно-коммуникативные технологии для людей с инвалидностью" и участие в проекте людей с ограниченными возможностями на общих основаниях.

Идейным вдохновителем проекта "100 идей для Беларуси" с 2011 года выступает Белорусский республиканский союз молодежи.-0-