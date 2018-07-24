Тренинги по финансовой грамотности для людей в возрасте 60+ пройдут во всех регионах

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренинги по финансовой грамотности для людей в возрасте 60+ до конца текущего года пройдут во всех регионах Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила директор репутационного агентства "Шаги к успеху", сертифицированный тренер-инструктор по финансовому образованию, бизнес-консультант Марина Рощина.

"Год малой родины в Беларуси - хороший повод обратить внимание не только на культурные, исторические ценности каждого района, но и на нужды проживающих в регионах граждан, - отметила она. - Одной из таких актуальных потребностей является обучение сельского населения финансовой грамотности, особенно наиболее уязвимую в этих вопросах часть населения в возрасте 60+".

Для этих целей и повышения доверия к финансовым инструментам в регионах страны в июне и июле проведен цикл двухдневных тренингов по финансовой грамотности "Планируй свое будущее". Они прошли на базе Слонимского и Свислочского районных отделений Белорусского общества Красного Креста. "Мы планируем провести такие тренинги до конца текущего года во всех регионах Беларуси", - сказала Марина Рощина.

В игровой форме участники тренингов, владельцы личных подсобных хозяйств из г.Свислочь, г.п.Берестовица Гродненской области, агрогородка Павлово Слонимского района изучили теоретические основы финансового планирования, управления личным, семейным бюджетом, сезонностью денежных поступлений. Кроме того, на практике ставили финансовые цели, составляли финансовый план по их достижению, изыскивали дополнительные источники пополнения семейного бюджета.

Образовательный проект стал возможным благодаря реализуемому Республиканским микрофинансовым центром международному проекту технической помощи "Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения Беларуси" при поддержке USAID. Кроме того, информационно инициативу поддержал Национальный банк Беларуси, обеспечив участников тренингов методическими пособиями и брошюрами.

"Для нас как представителей белорусского бизнеса крайне важно увеличивать образовательный уровень населения в вопросах финансовой грамотности, тем самым мы повышаем уровень потребительской культуры населения, формируем узнаваемость и доверие к широкой линейке существующих на рынке финансовых продуктов, - рассказала тренер-инструктор. - В то же время участники тренинга учатся финансовому планированию и осознанному подходу к сбережению, накоплению средств. Теперь они не будут столь уязвимыми перед сомнительными финансовыми компаниями".

Пользу от таких мероприятий видят и на местном уровне, продолжила Марина Рощина. По словам заведующей отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста государственного учреждения "Свислочский центр социального обслуживания населения" Натальи Пац, проведение подобных образовательных мероприятий в белорусских регионах очень важно в первую очередь для самих участников. "Во время тренинга они не только узнают что-то новое для себя, но и чувствуют свою социальную вовлеченность. Знания финансовой грамотности, особенно в сельской местности, дорогого стоят. Мы надеемся, что подобные инициативы будут развиваться и поддерживаться всеми заинтересованными лицами", - сказала она.

Согласно проведенным национальным исследованиям в рамках совместного проекта Национального банка и Альянса за финансовую доступность "Содействие региональному сотрудничеству в области обеспечения доступа к финансам в Восточной Европе и СНГ" (за 2012-2016 годы), Беларусь характеризуется относительно низкой степенью распространенности финансовых продуктов и услуг. Например, почти 56% белорусов предпочитают оплачивать свои счета наличными деньгами на почте. Среди респондентов старшего возраста с низким уровнем образования, проживающих в сельской местности, доля тех, кто предпочитает совершать платежи наличными деньгами на почте, выше, чем в других группах.-0-