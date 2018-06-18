Тренинги по М-банкингу для незрячих пройдут в семи городах Беларуси

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренинги по обучению людей с инвалидностью по зрению навыкам работы с мобильными банковскими приложениями пройдут в июле-сентябре этого года в семи городах Беларуси по проекту "Учимся управлять своими финансами", сообщил корреспонденту БЕЛТА директор учреждения реабилитации инвалидов по зрению "Центр успешного человека" Михаил Антоненко.

"Всего запланировано 8 тренингов: два в Минске, по одному в Молодечно и пяти областных центрах. В течение трех дней по 10 человек, отобранных из числа незрячих людей, которые уже владеют навыками пользования смартфоном, пройдут обучение, - пояснил Михаил Антоненко. - Далее они сами станут тренерами и продолжат распространять полученные знания и навыки. В этой деятельности наш центр готов оказывать им всяческое содействие. Таким образом мы заложим в регионах образовательную платформу для людей с инвалидностью по зрению в сфере банковских IT-технологий".

Предварительно планируется, что первые занятия пройдут на базе Минской областной организации ОО "БелТИЗ" 26-28 июля. Следующий тренинг состоится также в Минске 6-8 августа, затем в Молодечно (13-15 августа), Бресте (22-24 августа), Витебске (5-7 сентября), Гродно (12-14 сентября), Гомеле (19-21 сентября) и Могилеве (26-28 сентября).

Предложенная платформа, или социальная дорожная карта по включению людей с инвалидностью по зрению в сообщество активных пользователей мобильных банковских приложений, предполагает не только обучающий компонент. Это еще и методические рекомендации, адаптация мобильных банковских приложений для людей с инвалидностью по зрению. Готовность к работе над тем и другим выразили участники круглого стола, который прошел сегодня на базе специализированного образовательно-реабилитационного центра РУП "Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр". Это представители Министерства труда и социальной защиты, Нацбанка Беларуси, финансовых организаций и банковских учреждений, доноров, партнеров и бенефициары проекта - тотально незрячие и люди с частичной утратой зрения.

Как отметил специалист по информационно-адаптивным технологиям "Центра успешного человека" Александр Северин, преимуществ в использовании мобильного и интернет-банкинга много: это значительно экономит время и деньги (не нужно далеко ходить, стоять в очередях, платить дополнительную комиссию), а также позволяет контролировать свои финансы. Людей с инвалидностью по зрению все это также касается. Потому главная задача - перебороть страх перед новым, который рождается от незнания. Но должно быть и движение со стороны банковских учреждений. По словам Александра Северина, не все из них имеют мобильные приложения для этой категории граждан, у некоторых требуется доработка. А в идеале, конечно, нужно прийти к единому интерфейсу, чтобы пользователям не приходилось овладевать нюансами работы на каждой отдельной банковской площадке.

Со своей стороны представители ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "Единое расчетное и информационное пространство", Нацбанка и крупных банков страны заверили, что постоянно совершенствуются, делают функцию автооплаты доступной для незрячих, унифицируют дизайн приложений. И попросили участников проекта в письменном виде передавать им замечания и предложения по совершенствованию услуг и доступа к ним.

По мнению самих незрячих, проект "Учимся управлять финансами сами" очень актуален. Он позволит людям с этой формой инвалидности быть более независимыми и защищенными в финансовом плане. Использование мобильного банкинга - более уединенный процесс, нежели работа с банкоматом, инфокиоском, совершение покупок в магазине. Он в большей степени защищает незрячего от мошенников, гарантирует конфиденциальность персональных данных.

Проект "Учимся управлять финансами сами" реализуется как элемент более масштабного проекта "Учиться, чтобы действовать", который финансируется Европейским союзом и софинансируется DVV International - Институтом международного сотрудничества Немецкой ассоциации народных университетов.-0-