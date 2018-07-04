4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третий трудовой семестр на Всебелорусской молодежной стройке стартует 11 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском штабе студенческих отрядов.

Программа мероприятия, в котором примет участие сводный белорусско-российский студенческий строительный отряд, включает торжественную церемонию вручения символических трудовых путевок линейным студотрядам, мастер-классы, посещение объектов работы молодежи. "Первые строительные отряды прибыли на Всебелорусскую молодежную стройку в Островец сегодня. Работу сводного белорусско-российского студенческого отряда Союзного государства, в составе которого будут трудиться более 350 человек, планируется организовать по 24 августа включительно. Трудовые будни у молодых людей начнутся уже завтра. Им доверят выполнять электро- и тепломонтажные работы, геодезическую съемку, общестроительные и отделочные работы", - отметили в штабе.

В свободное от работы время для молодых людей будут организованы соревнования по волейболу, стритболу, турниры по мини-футболу, настольному теннису, шахматам, конкурсы целинных лагерей, акции, направленные на профилактику негативных явлений в молодежной среде, экскурсии.

Статус Всебелорусской молодежной стройки строящимся объектам Белорусской атомной электростанции присвоен указом "О молодежных стройках" от 10 марта 2014 года. За четыре трудовых семестра здесь отработали 142 линейных студенческих строительных отряда общим количеством 1880 человек. Как рассказали в штабе, традиционно набор бойцов для работы на Всебелорусской молодежной стройке проходит на конкурсной основе с учетом возраста (с 18 лет), здоровья, имеющейся строительной специальности не ниже 2-3-го разряда, активной жизненной позиции. Самыми востребованными на стройке все эти годы были профессии каменщика, бетонщика, арматурщика-бетонщика, плотника-бетонщика, геодезиста, маляра и электромонтажника.-0-