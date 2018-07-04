Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
4 июля 2018, Ср
+16°C
Переменная облачность EUR 2.3235
USD 1.9946
RUB 3.1524
Главное
Выступает Александр Лукашенко Лукашенко: День Независимости по праву занял особое место в истории Беларуси
Президент
Родившие в День Независимости мамы получат подарки от "Белой Руси" 5 июля
Общество
Поздравления с Днем Независимости поступают в адрес Президента Беларуси и белорусского народа
Президент
"Удача в придачу!" – тур 75! Разыграно уже 55 квартир и 206 автомобилей от "Евроопт"!
Общество
Беларусь и Россия актуализируют дорожную карту по снятию ограничений на поставки молочки
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
"Удача в придачу!" – тур 75! Разыграно уже 55 квартир и 206 автомобилей от "Евроопт"!
19:20 Общество
Дело по факту смерти Коржича направлено в Верховный суд
19:07 Происшествия
В Минсельхозпроде обсудили выполнение поставок льноволокна и готовность техники к уборочной
18:51 Экономика
Представители стран ОБСЕ ознакомились с новейшим вооружением белорусской армии
18:49 Общество
Орденом Матери награждены 64 жительницы Брестской, Гродненской и Могилевской областей
18:45 Президент
Обвиняемые в падении люльки на "Беларуськалии" приговорены к срокам до 4 лет
18:36 Происшествия
В Минске подвели итоги конкурса "Человек своего дела-2018"
18:29 Общество
Третий трудовой семестр на Всебелорусской молодежной стройке стартует 11 июля
18:21 Общество
Минским школьникам для бесплатного проезда в транспорте летом нужно обновить справки
18:21 Регионы
Совмин скорректировал правила бытового обслуживания потребителей
18:15 Общество
В Беларуси определили лучшую ветеринарную клинику, аптеку и зоомагазин
18:15 Регионы
Кому достанется 55-я квартира в Минске, три автомобиля и денежные призы? Смотрите прямо сейчас на ОНТ
18:15 Общество
Более 1,5 тыс. селфи в вышиванках прислали белорусы на конкурс БРСМ
17:53 Общество
Белорус Андрей Василевский победил на старте парного разряда Уимблдонского турнира
17:51 Спорт
Длина торговых рядов на празднике "Купалье" составит более 1 км
17:39 Регионы
Мингорисполком и облисполкомы проведут 7 июля прямые телефонные линии
17:38 Общество
Белорусский контактный офис для поддержки экспорта откроется в Китае
17:30 Экономика
Иранца и двух минчан задержали за взлом интернет-аккаунтов
17:16 Происшествия
"Натали Турс" предложит клиентам компенсации
17:07 В мире
В Витебске нашли пропавших подростков
16:53 Происшествия
Все новости
Темы
День Независимости День Независимости
Уборочная кампания Уборочная кампания
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Ограничение поставок белорусской продукции в Россию Ограничение поставок белорусской продукции в Россию
Славянский базар в Витебске-2018 Славянский базар в Витебске-2018
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Третий трудовой семестр на Всебелорусской молодежной стройке стартует 11 июля

Общество 04.07.2018 | 18:21
Фото из архива
Фото из архива

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третий трудовой семестр на Всебелорусской молодежной стройке стартует 11 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском штабе студенческих отрядов.

Программа мероприятия, в котором примет участие сводный белорусско-российский студенческий строительный отряд, включает торжественную церемонию вручения символических трудовых путевок линейным студотрядам, мастер-классы, посещение объектов работы молодежи. "Первые строительные отряды прибыли на Всебелорусскую молодежную стройку в Островец сегодня. Работу сводного белорусско-российского студенческого отряда Союзного государства, в составе которого будут трудиться более 350 человек, планируется организовать по 24 августа включительно. Трудовые будни у молодых людей начнутся уже завтра. Им доверят выполнять электро- и тепломонтажные работы, геодезическую съемку, общестроительные и отделочные работы", - отметили в штабе.

В свободное от работы время для молодых людей будут организованы соревнования по волейболу, стритболу, турниры по мини-футболу, настольному теннису, шахматам, конкурсы целинных лагерей, акции, направленные на профилактику негативных явлений в молодежной среде, экскурсии.

Статус Всебелорусской молодежной стройки строящимся объектам Белорусской атомной электростанции присвоен указом "О молодежных стройках" от 10 марта 2014 года. За четыре трудовых семестра здесь отработали 142 линейных студенческих строительных отряда общим количеством 1880 человек. Как рассказали в штабе, традиционно набор бойцов для работы на Всебелорусской молодежной стройке проходит на конкурсной основе с учетом возраста (с 18 лет), здоровья, имеющейся строительной специальности не ниже 2-3-го разряда, активной жизненной позиции. Самыми востребованными на стройке все эти годы были профессии каменщика, бетонщика, арматурщика-бетонщика, плотника-бетонщика, геодезиста, маляра и электромонтажника.-0-

﻿
Теги
молодежь, строительство, студенты
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3235 BYN 2.317 BYN 2.324 BYN
USD
1.9946 BYN 1.992 BYN 1.996 BYN
RUB
3.1524 BYN 3.145 BYN 3.16 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Салют в честь Дня Независимости Беларуси в Минске
Все видео

Фотоновости

К оформлению сцены приступили на главной площадке фестиваля "Славянский базар в Витебске"
Все фото

Инфографика

Геомагнитные бури Геомагнитные бури могут влиять на самочувствие людей, работу радиоэлектронных приборов и погоду.
Вся инфографика
Президент
Лукашенко: миролюбивую политику Беларусь демонстрирует в отношениях со всеми странами
Орденом Матери награждены 64 жительницы Брестской, Гродненской и Могилевской областей
Лукашенко объявил Благодарность 21 военнослужащему за отличные успехи в учебе
Политика
Хосе Хоакин Боггиано Периччи. Фото из архива Посол Венесуэлы: очень приятно в День Независимости быть рядом с белорусами
Путин поздравил Лукашенко с Днем Независимости
Беларусь ратифицировала межправсоглашение с Китаем о безвизовом режиме
Экономика
Фото из архива Беларусь и Россия актуализируют дорожную карту по снятию ограничений на поставки молочки
В Минсельхозпроде обсудили выполнение поставок льноволокна и готовность техники к уборочной
Белорусский контактный офис для поддержки экспорта откроется в Китае
Происшествия
Суд Минского района вынес приговор по делу о коррупции в Госпромнадзоре
Дело по факту смерти Коржича направлено в Верховный суд
Обвиняемые в падении люльки на "Беларуськалии" приговорены к срокам до 4 лет
Регионы
Дни скидок пройдут в июле в торговых организациях Минска
Минским школьникам для бесплатного проезда в транспорте летом нужно обновить справки
В Беларуси определили лучшую ветеринарную клинику, аптеку и зоомагазин
Спорт
Диего Марадона Марадона посетит 16 июля матч чемпионата Беларуси с участием брестского "Динамо"
Белорус Андрей Василевский победил на старте парного разряда Уимблдонского турнира
Виктория Азаренко не вышла в 1/16 финала Уимблдонского турнира
Технологии
Приложение "Мобильный мастер" для ЖКХ тестируют в Минске
Портал "Мой горад" начал работать в Берестовице, Вороново, Зельве и Кореличах
Китай объявил о запуске массового производства беспилотных автобусов
Культура
Фото из архива Стоимость билетов на все проекты "Славянского базара" в Летнем амфитеатре 5-6 июля снизят на 30%
В Швеции предложили альтернативу Нобелевской премии по литературе
Дни культуры Украины пройдут 5-10 июля в Беларуси
В мире
Фото из архива Совет Европы утвердил антитеррористическую стратегию на пять лет
"Натали Турс" предложит клиентам компенсации
В Англии по подозрению в убийстве младенцев арестована медсестра
Калейдоскоп
Гороскоп на июль 2018 года
Ванесса Паради вышла замуж
В Бельгии ребенок в восемь лет закончил школу
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Ольга Шибко,
Владимир Малявко,
Евгения Орлова,
Ольга Тишкевич 26 июня Беларусь - экологический оазис в центре Европы? Фестиваль "Пастернак" как площадка, объединяющая социально-культурные проекты Пресс-конференция Георгий Катулин,
Анатолий Котов,
Владимир Карпович,
Максим Кошкалда,
Алексей Тяжких 26 июня Подготовка телекоммуникационной инфраструктуры Минска к II Европейским играм Пресс-конференция Максим Рыженков,
Анастасия Маринина,
Наталья Трофимова,
Виктория Дацун,
Яна Яхновец 14 июня Баскетбольный чемпионат мира среди девушек до 17 лет в Минске Пресс-конференция Федор Карпенко,
Людмила Макарина-Кибак,
Александр Старовойтов 11 июня О развитии безвозмездного донорства крови в Беларуси Пресс-конференция Александр Сидоренко,
Марина Романовская,
Александр Вавилов 6 июня XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"
Газета 7 дней
Герой. НАШЕГО времени
Чудеса Старого Села
Мир балета глазами мэтра
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Олег СУКОНКО, Александр МАШЕВСКИЙ. Ориентация на скрининг
Светлана ДВОРЕЦКАЯ. Еда как эликсир долголетия
Чингиз ГУСЕЙНЗАДЕ. Опыт друзей всегда ценен
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия