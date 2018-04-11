11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три белорусских вуза вошли в мировой рейтинг Round University Rankings, сообщает БЕЛТА.
В рейтинг включены Белорусский государственный университет (706-е место), Национальный институт высшего образования (731-е место) и Белорусский государственный медицинский университет (772-е).
Round University Ranking - это международная рейтинговая система. Вузы в ней оцениваются по 20 индикаторам, которые характеризуют уровень четырех ключевых показателей: преподавание, исследовательская деятельность, международное многообразие (учитывается в том числе доля иностранных студентов в их общем количестве), финансовая стабильность.
В рейтинге RUR-2018 - 783 университета из 74 стран мира. Round University Ranking ежегодно составляет рейтинговое агентство RUR.-0-
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