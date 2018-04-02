Три белорусско-украинских соглашения о сотрудничестве подписаны в Минске

2 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Подписание трех белорусско-украинских соглашений о сотрудничестве состоялось в Минске в Доме дружбы, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, документы заключены между Белорусской общественной организацией "Породненные города" и Ассоциацией городов Украины, а также между городами Смолевичи и Миргород, Новолукомль и Ладыжин.

Данные документы направлены на расширение межрегиональных контактов, активизацию сотрудничества в политической, экономической, культурной и гуманитарной сферах.

Как считает Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, подписание соглашений является важным событием в белорусско-украинских отношениях. По его словам, есть обоюдная заинтересованность в активизации экономических контактов, в которых основой являются как раз контакты между регионами. Дипломат акцентировал внимание на важности предстоящего осенью в Гомеле белорусско-украинского форума регионов.

Зампредседателя "Породненных городов" Василий Панасюк в свою очередь подчеркнул, что в Беларуси уделяется большое внимание развитию связей с Украиной. Он считает, что побратимские контакты - это важная составляющая всего спектра белорусско-украинского взаимодействия.-0-