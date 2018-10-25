Три документа о межрегиональном сотрудничестве подписаны на встрече глав областей Беларуси и Украины

25 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Три документа о межрегиональном сотрудничестве подписаны сегодня во время официальной встречи глав областей Беларуси и Украины с руководством Гомельского облисполкома на I Форуме регионов, который проходит в Гомеле 25-26 октября, передает корреспондент БЕЛТА.
Так, Гомельский облисполком заключил соглашение о межрегиональном сотрудничестве с Запорожской областной государственной администрацией и меморандум о сотрудничестве с Киевской областной государственной администрацией. Могилев и Южный Одесской области подписали договор о побратимстве.
К слову, ряд документов о межрегиональном сотрудничестве будет подписан и во второй день Форума регионов Беларуси и Украины - 26 октября.
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