Три документа о межрегиональном сотрудничестве подписаны на встрече глав областей Беларуси и Украины

Председатель Запорожской области Константин Брыль и председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник во время подписания соглашения

25 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Три документа о межрегиональном сотрудничестве подписаны сегодня во время официальной встречи глав областей Беларуси и Украины с руководством Гомельского облисполкома на I Форуме регионов, который проходит в Гомеле 25-26 октября, передает корреспондент БЕЛТА.

Так, Гомельский облисполком заключил соглашение о межрегиональном сотрудничестве с Запорожской областной государственной администрацией и меморандум о сотрудничестве с Киевской областной государственной администрацией. Могилев и Южный Одесской области подписали договор о побратимстве.

К слову, ряд документов о межрегиональном сотрудничестве будет подписан и во второй день Форума регионов Беларуси и Украины - 26 октября.

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