26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три новых объекта Белорусской антарктической станции введены в эксплуатацию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

"Введены в эксплуатацию три новых объекта национальной исследовательской станции, а очередным сотрудникам Белорусской антарктической экспедиции переданы символические ключи от современных научных лабораторий, служебных и жилых помещений. В честь профессионального праздника - Дня белорусской науки - на флагштоках белорусской исследовательской станции в Антарктиде поднят государственный флаг Республики Беларусь и флаг Национальной Академии наук", - рассказали в пресс-службе.

В декабре 2017 года - январе 2018-го сотрудники 10-й Белорусской антарктической экспедиции в сложнейших климатических и природных условиях провели монтажные и пусконаладочные работы по дальнейшему развитию белорусской полярной инфраструктуры. Они успешно реализуют значимые научные программы и проекты, которые обеспечивают задел для укрепления материальной и научной базы белорусских исследований в Антарктике.

В преддверии Дня белорусской науки от имени участников 10-й Белорусской антарктической экспедиции ее начальник Алексей Гайдашов прислал поздравление коллективу НАН и всем работникам научной сферы. "Желаем вам крепкого полярного здоровья, благополучия, плодотворной работы, воплощения в жизнь новых научных идей и открытий в интересах нашей страны и мирового научного прогресса. Создание Белорусской антарктической станции можно считать значимым и успешным национальным проектом. При ее проектировании и строительстве нашли практическое воплощение передовые отечественные научные идеи и смелые инженерные решения, и создается она руками белорусов", - говорится в сообщении.-0-