Триста хроникальных снимков и 100-летние традиции: готовится книга об истории комсомола Беларуси

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга об истории развития комсомола Беларуси будет издана к 100-летию ВЛКСМ, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий кафедрой социологии факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Александр Данилов.

Название "В ритме летящих лет: очерки истории комсомола Беларуси" не окончательное и возможно претерпит некоторую корректировку. "Над сборником работает авторский коллектив ученых, историков, архивистов. В подготовке также активно участвуют сегодняшние молодежные лидеры. Макет книги разрабатывает издательский дом "Звязда". Ознакомиться с очерками об истории комсомола можно будет уже в конце октября", - сказал Александр Данилов.

Первоначально книгу планировалось издать тиражом 1,5 тыс. экземпляров, но с учетом большого интереса к юбилейному изданию в обществе, обсуждается возможность его увеличения. "Это будет научно-популярное издание объемом 280 альбомных страниц, состоящее из 9 глав, которые охватывают основные вехи в истории страны и комсомола. Последняя глава связана с преемственностью движения - созданием БРСМ и других молодежных организаций. Сборник богато иллюстрирован, в него войдут более 300 хроникально-документальных снимков", - отметил завкафедрой.

Столетие ВЛКСМ будет отмечаться 29 октября.

Издание книги об истории комсомола - один из проектов празднования 100-летия ВЛКСМ в Беларуси. Центральным событием юбилейных мероприятий станет праздничный концерт во Дворце Республики с участием ветеранов комсомольского движения и активистов БРСМ. Также к этой дате в столице на берегу Комсомольского озера будет заложен яблоневый сад из 100 саженцев. На улицах, названных именами героев-комсомольцев, пройдут праздники дворов, а на площади у ратуши запланирован фестиваль молодежной песни.-0-