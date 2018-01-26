Трудолюбивое общество - залог успешной и конкурентоспособной страны - политический аналитик

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трудолюбивое общество - залог успешной страны, которая способна конкурировать на международной арене. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал политический аналитик Вадим Боровик, сообщает БЕЛТА.

"Трудолюбивое общество - залог успешной страны, которая способна конкурировать на международной арене. Примеров тому на географической карте много", - сказал Вадим Боровик.

Эксперт подчеркнул, что принцип социальной активности, заложенный в декрете №1, должен оживить рынок труда в стране. "Задача в чем? Не в том, чтобы всех заставить, грубо говоря, выполнять какую-то работу, которая им даже не нравится. Она заключается в том, чтобы граждане проявили инициативу и постарались в том регионе, где они проживают, либо в другом (во всем мире принято ехать к месту своей работы, то есть находить рабочее место) проявить социальную активность и имели занятость у нас в стране", - отметил он.-0-