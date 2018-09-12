Трудовой кодекс обновится примерно на 40%

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трудовой кодекс в Беларуси обновится примерно на 40%. Такие данные во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА озвучил заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Виталий Шилов.

По его словам, подготовленный законопроект, который принят в первом чтении, - не окончательный вариант. "Но, по нашим подсчетам, он предполагает внесение изменений и дополнений более чем в 160 статей Трудового кодекса, или 40%. Где-то это изменения концептуального характера, где-то - редакционного, технического, но это все наработанная практика", - сказал депутат.

Виталий Шилов рассказал, что при обсуждении самых значимых предложений мнения депутатов совпадали с позицией Федерации профсоюзов Беларуси. В частности, по увеличению срока предупреждения нанимателем об окончании действия контракта с 7 дней до 1 месяца. Также намечено закрепить единые подходы к материальной ответственности работающих по контракту и по бессрочному трудовому договору - применять и к тем, и к другим ограниченную и полную материальную ответственность в зависимости от наличия или отсутствия умысла у работника.

"Оба изменения нашли поддержку у руководства страны, - продолжил он. - Мы обратились с данной проблемой к главе государства, ведь указанные предложения подразумевают внесение изменений в декреты №5 и №29. Президент пошел навстречу интересам работников и дал согласие на внесение изменений в эти законодательные акты. Разумеется, после того, как будет принят сам обновленный Трудовой кодекс".

Кроме того, была поддержана инициатива ФПБ об установлении единого размера выплаты пособия в размере трех среднемесячных зарплат при расторжении контракта по требованию работника в связи с нарушением нанимателем условий контракта. Имеются в виду случаи, которые иногда называются "дискриминацией по возрастному признаку", пояснил депутат. Сейчас согласно требованию декрета №29 и постановлению правительства, которое вышло после него, работающим пенсионерам и лицам, имеющим право на пенсию, в данной ситуации предполагается выплата двухнедельного пособия. "В законопроекте эта дискриминационная норма исключена - предполагается выплата трехмесячного пособия всем работникам, что гарантирует социальную защищенность работающих пенсионеров", - подчеркнул Виталий Шилов.

Парламентарий также отметил, что все изменения, которые вносятся в Трудовой кодекс, направлены на добросовестных работников и нанимателей, расширение их возможностей.-0-

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