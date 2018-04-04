Целевой набор на основные специальности в БГАТУ составляет 60%

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Целевой набор на основные специальности в Белорусском государственном аграрном техническом университете составляет 60%. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил первый проректор вуза Николай Романюк.

"Последние два года на основные специальности - техническое обеспечение, электрификация, ремонтно-обслуживающее производство - мы берем 60% студентов-целевиков. Эти цифры нам доводит Министерство сельского хозяйства и продовольствия - наш основной заказчик кадров", - сказал Николай Романюк.

Он также отметил, что контрольные цифры приема по целевому набору на следующий учебный год находятся на согласовании в профильном министерстве. "Общие цифры приема у нас уже есть, по целевому набору - еще согласовываем. Возможно, на некоторые специальности в следующем учебном году процент целевиков немного поднимут", - заключил первый проректор.-0-