22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Целевые фонды инновационного развития предлагается сформировать в белорусских технопарках. Это предусмотрено проектом указа по стимулированию развития технопарков, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

"Проектом указа предусматривается формирование у технопарков целевых фондов инновационного развития путем реинвестирования 50% налоговых отчислений. При внедрении данного механизма объем поддержки технопарков и их резидентов будет напрямую зависеть от эффективности работы. Реализация данного механизма предусматривает отчисление технопарками и их резидентами в целевые фонды инновационного развития части средств от выручки и прибыли, эквивалентной 50% суммы налога при упрощенной системе налогообложения и налога на прибыль", - сказал Александр Шумилин.

Данные средства предлагается использовать целевым способом только по двум направлениям: финансирование инновационных проектов по созданию новых предприятий и производств на базе технопарка (прежде всего предусматривающих коммерциализацию научно-технических разработок); инвестиции в капитальное строительство и технологическую инфраструктуру технопарков, например, создание и развитие центров коллективного пользования научным оборудованием, инжиниринговых центров и центров прототипирования. Порядок использования средств фонда инновационного развития будет определяться самим технопарком по согласованию с ГКНТ и государственным органом, в ведении которого находится данный технопарк.

Также технопарки, согласно проекту указа, смогут применять гибкую арендную политику с учетом степени развития предприятий-резидентов. Предусматривается освобождение резидентов технопарков, реализующих инновационные проекты по Государственной программе инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы, от таможенных пошлин и ввозного НДС на оборудование, комплектующие и материалы, необходимые для реализации этих проектов.

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