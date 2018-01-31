Целями учений в ОДКБ в 2018 году станут повышение уровня полевой выучки и слаженности действий формирований

31 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Основными целями совместных учений в 2018 году в ОДКБ станут выработка и освоение новых форм, способов выполнения задач по предназначению, повышение уровня полевой выучки и слаженности действий формирований сил и средств коллективной безопасности, а также проведение исследований по наиболее актуальным вопросам в ходе совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов по итогам прошедшей в Москве встречи представителей министерств обороны (генеральных штабов вооруженных сил) государств - членов ОДКБ.

На встрече обсуждались вопросы организации совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки. Были согласованы подходы по формированию оперативно-стратегической обстановки совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2018". Мероприятие проводилось в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2018 год.

"Согласованные варианты развития военно-политической и оперативно-стратегической обстановки лягут в основу замыслов совместных учений (тренировок), проводимых в рамках оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2018", - сказал пресс-секретарь. - Рабочая встреча позволила также определиться с этапами проведения учения".

В 2017 году в ОДКБ в полном объеме выполнены все запланированные совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки. "Сегодня мы фактически даем старт мероприятиям совместной подготовки органов управления, формирований сил и средств системы коллективной безопасности в наступившем году", - отметил врио начальника Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Яковлев.

По его словам, в минувшем году в целях совершенствования совместной подготовки сил и средств системы коллективной безопасности основные ее мероприятия были проведены на едином фоне условной военно-политической обстановки и проведены в рамках совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2017". Практические мероприятия проходили на территории России, Армении, Казахстана и Таджикистана. Данный подход позволил в логической последовательности отработать в учебных целях весь комплекс мероприятий по предотвращению (сдерживанию), разрешению военного конфликта и постконфликтному урегулированию.

В рабочей встрече приняли участие делегации от Беларуси, Армении, Казахстана, России, Таджикистана, а также Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ.-0-