Целью господдержки семей остается стимулирование к рождению второго и последующих детей - Костевич

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меры господдержки семей будут и дальше ориентироваться на стимулирование к рождению второго и последующих детей. Об этом сообщила сегодня министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на пресс-конференции, приуроченной к Дню работников социальной защиты (5 января), передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси, как и в большинстве стран Европейского региона, повышается средний возраст вступления в брак. В 2016 году среди мужчин он составлял 27,8 года, среди женщин - 25,6 года (в 2006 году - 25,8 и 23,6 года соответственно). Рождение детей также откладывается на более поздние сроки. Если в 2006 году при рождении первого ребенка средний возраст матери составлял 24 года, то в 2016 году - 26,3 года. "Современное молодое поколение ориентировано на личностный рост, карьеру. И это нельзя не учитывать при выстраивании государственной политики. Коэффициент рождаемости по 2016 году был 1,73. Это количество детей на одну женщину в фертильном возрасте. Задача - это семья с двумя и более детьми. Нужно стимулировать родителей на вторые роды и поддерживать многодетные семьи - на это мы и нацелены, как в прошлые годы, так и в дальнейшем", - заключила Ирина Костевич.

В связи с рождением и воспитанием детей назначаются 11 видов пособий. В мире не много стран, которые имеют такую норму, как оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. На детские пособия тратится около 2% ВВП Беларуси.

Система пособий постоянно совершенствуется. С 1 июля 2017 года вступил в силу закон "О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей" в новой редакции. Две серьезные нормы претерпели изменения. Документом усилена социальная защита отдельных категорий граждан: женщин, получающих пособие по беременности и родам в минимальном размере, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и родителей, имеющих инвалидность. Дополнительные выплаты также осуществляются при рождении двоих и более детей на приобретение детских вещей первой необходимости.

Для поддержки многодетных семей действует масштабная программа семейного капитала. Это безналичные денежные средства в размере $10 тыс., на которые семья приобретает право при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей. На 1 декабря в ОАО "АСБ Беларусбанк" гражданами открыто 46 044 депозитных счета "семейный капитал" на сумму более $460 млн.-0-