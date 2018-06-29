Центр по изучению Беларуси будет открыт в Сианьском университете иностранных языков

29 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Центр по изучению Беларуси будет открыт на базе Сианьского университета иностранных языков, сообщили БЕЛТА в белорусском посольстве в Пекине.
Посол Беларуси в КНР Кирилл Рудый 28 июня посетил Сианьский университет иностранных языков, занимающий первое место в Китае по количеству слушателей, изучающих русский язык. При содействии посольства Беларуси в Китае с сентября этого года в университете вводится специальность по изучению белорусского языка и культуры.
Дипломат провел встречу с ректором Ван Цзуньчжэ, на которой стороны договорились открыть на базе университета Центра по изучению Беларуси. Кроме того, Кирилл Рудый предложил провести мероприятия по активизации сотрудничества в преддверии Года образования. В том числе речь шла про визит в Беларусь делегации университета во главе с ректором для установления связей с вузами в белорусских регионах и разработки совместных образовательных программ.
Кроме того, посол выступил перед аспирантами курса русского языка с лекцией на тему белорусско-китайского сотрудничества.-0-
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