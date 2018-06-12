Централизованное тестирование исключает манипуляции с результатами - Василий Жарко

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование исключает все манипуляции с результатами. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель премьер-министра, председатель государственной комиссии по контролю за ходом проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования Василий Жарко перед началом ЦТ в БГУИР, передает корреспондент БЕЛТА.

"Централизованное тестирование объективно и исключает все манипуляции с результатами. Это показали последние семь лет. Фактов коррупции нет, только объективизм", - сказал Василий Жарко.

Он отметил, что начало централизованного тестирования прошло штатно. "Тестирование проводится в 41 учебном заведении. Везде работают приемные комиссии, во всех аудиториях есть представители государственной комиссии. Все они доброжелательны, помогают абитуриентам сориентироваться. Мы присутствовали на вскрытии экзаменационных конвертов по белорусскому языку, все прошло спокойно и по правилам", - подчеркнул заместитель премьер-министра.

В Беларуси сегодня стартовало централизованное тестирование. В первый день испытания проходят по белорусскому языку. Для его прохождения зарегистрировались 24 908 абитуриентов. Следующий экзамен - по русскому языку - пройдет 14 июня.-0-

Фото Максима Гучека