Централизованное тестирование в Беларуси начнется 12 июня

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. График проведения централизованного тестирования определен постановлением Министерства образования Беларуси от 25 января 2018 года №5, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, централизованное тестирование в нынешнем году начнется 12 июня с испытаний по белорусскому языку, 14 июня - пройдут тесты по русскому языку, 16 июня - по обществоведению, 18 июня - по математике, 20 июня - по биологии, 22 июня - по иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский, китайский), 24 июня - по химии, 26 июня - по физике, 28 июня - по истории Беларуси, 30 июня - по географии. Завершится ЦТ 2 июля экзаменом по всемирной истории новейшего времени.

Определен также график проведения централизованного тестирования в резервные дни, которое будет проводиться в Белорусском государственном университете. На 6 и 10 июля запланировано ЦТ по обществоведению, математике, биологии, иностранным языкам, химии, физике, истории Беларуси, географии, всемирной истории. Испытания по белорусскому и русскому языках пройдут 6 и 8 июля. Сроки регистрации абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни - с 30 июня по 3 июля.

Начинаться тестирование будет в 11.00, в том числе в резервные дни.

База данных абитуриентов формируется посредством автоматизированной информационной системы "Общереспубликанский банк данных участников централизованного тестирования". Абитуриенты распределяются по аудиториям в пунктах проведения централизованного тестирования с использованием списков абитуриентов, составленных методом случайного выбора.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-