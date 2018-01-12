"Центркурорт" выходит на рынок туристических услуг Китая

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Центркурорт" открыло туристический информационный центр в Пекине. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Олег Михайлов.

В рамках соглашения, подписанного с китайским предприятием "Белорусско-китайский центр культуры и развития", планируется проведение целого комплекса информационно-рекламных мероприятий по продвижению туристических возможностей Беларуси на территории Китая.

Специально для туристов из Китая разработаны туры по Беларуси, а также комбинированные туры с посещением стран Евросоюза и России.

Специалисты предприятия приняли участие в туристическом форуме "Беларусь вітае Кітай" в городе Чунцине, провели презентации белорусского туристического продукта в крупнейших городах Китая - в Пекине и Шанхае. Подписано соглашение о сотрудничестве с Центральной международной туристической компанией Всекитайской федерации профсоюзов.-0-