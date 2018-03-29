Центры по разработке персонифицированных вакцин планируется создать в Беларуси и Санкт-Петербурге

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центры по разработке персонифицированных вакцин и продуктов планируется создать в Беларуси и Санкт-Петербурге, сообщил журналистам председатель совета директоров компании "Нативита" Алексей Сычев, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

В ходе визита премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова в Санкт-Петербург, где прошло 10-е заседание белорусско-петербургского Совета делового сотрудничества, рассматривался вопрос дальнейшей научной кооперации между "Нативитой" и "Биокадом" в рамках научной программы по освоению персонифицированной медицины, так называемых клеточных технологий.

"Наша инициатива была поддержана и губернатором Санкт-Петербурга, и нашим премьер-министром, и государственным секретарем Союзного государства. Мы будем готовить документы на подготовку программы СГ по финансированию создания двух центров - в Беларуси и Санкт-Петербурге", - сказал Алексей Сычев. Речь идет о научно-производственных лабораториях клеточных технологий для разработки персонифицированных вакцин и продуктов для лечения, прежде всего, онкологических, а также других социально значимых заболеваний.

По словам первого заместителя министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, Беларусь сейчас переходит к персонифицированной терапии, когда используются препараты, предназначенные для лечения конкретного заболевания у определенного пациента, то есть с учетом его индивидуальных особенностей. Это очень дорогостоящие технологии. Однако с их развитием стоимость будет снижаться. На это как раз и направлены усилия специалистов, которые занимаются разработкой новых препаратов, а также наука и практическое здравоохранение.

В Минске сегодня прошла международная научно-практическая конференция "Фармакоэкономика социально значимых заболеваний", которая собрала более 140 ведущих специалистов в области клинической медицины, клинической фармакологии, фармакоэкономики и др. Участники познакомились с международным опытом организации системы оценки медицинских технологий и обсудили возможности его применения в Беларуси. Отечественные специалисты представили обзоры и национальный опыт внедрения таргетной терапии в гастроэнтерологии, онкологии, эндокринологии, ревматологии. При обсуждении поднимались вопросы нормативного регулирования регистрации орфанных и биотехнологических препаратов по правилам ЕАЭС.-0-