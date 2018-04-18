18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония передачи "Белавиа" нового самолета Embraer прошла в Бразилии. Такая информация прозвучала в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

В Бразилии состоялась церемония передачи сошедшего с конвейера Embraer-175, завтра в Национальном аэропорту Минск пройдет встреча нового борта. Первый рейс запланирован на 24 апреля, среди вероятных направлений - Казань, Санкт-Петербург, Ростов. В ближайшее время авиапарк "Белавиа" пополнят два судна модели Embraer-195.

Как сообщалось, сейчас "Белавиа" эксплуатирует 4 самолета семейства Embraer. В этом году авиакомпания планирует получить три новых самолета, приобретенных в собственность, а в 2019-2020 годах - пять самолетов по лизингу. К апрелю 2020 года флот "Белавиа" будет включать в себя 12 авиалайнеров Embraer.-0-