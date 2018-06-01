1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цифровой трансформацией к 2020 году будут затронуты не менее 80% учреждений образования Беларуси, сообщил журналистам директор главного информационно-аналитического центра Министерства образования Павел Лис после подписания в пресс-центре БЕЛТА соглашения о сотрудничестве между министерством и мобильным оператором МТС по реализации совместных образовательных проектов в 2018-2019 годах.

Такая задача поставлена в соответствии с госпрограммой развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы. "К 2020 году 80% учреждений образования должны быть задействованы в процессе цифровой трансформации. Планируем, что этот показатель будет выше, но стоит задача как минимум 80%. Делаем все возможное, чтобы цифровая трансформация образования шла с перевыполнением плана, чтобы все почувствовали эффект", - сказал Павел Лис.

По итогам 2017 года этот показатель составляет 25%: такой процент учреждений образования в разной степени задействован в процессе трансформации. "Где-то это новая связь, где-то электронная успеваемость, где-то какие-то моменты, связанные с медициной", - добавил директор главного информационно-аналитического центра. Для достижения поставленной задачи есть разные инструменты. Учитываются особенности каждого учреждения, соответственно, предлагаются наиболее эффективные для него инструменты.

Павел Лис пояснил разницу между понятиями "информатизация" и "цифровая трансформация". В первом случае речь идет о создании инфраструктуры для внедрения информационных технологий (то, что профессионалы делают для профессионалов), а цифровая трансформация - более широкий процесс, который касается в том числе нормативных документов, стратегий.

Кроме того, ведется работа с Минздравом по упрощению санитарных норм, что позволит масштабно использовать информационные технологии в образовательном процессе.-0-

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