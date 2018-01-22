ЦИК не рассматривает возможность перехода к сбору подписей на планшетах

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина во время онлайн-конференции в БЕЛТА назвала перспективу перехода к сбору подписей с использованием планшетов маловероятной в ближайшем будущем.

Заменить традиционные бумажные носители пока не представляется возможным, сказала глава ЦИК. "Во-первых, каким образом будут ставиться подписи избирателя на планшете? Не все же избиратели будут обладать правом электронной подписи. Во-вторых, возможны любые манипуляции. Я думаю, это самая ненадежная форма, ведь электронные данные всегда можно уничтожить. Причем не сознательно, а с помощью случайного вируса", - пояснила Лидия Ермошина.

Также она в очередной раз отметила преждевременность ввода голосования за рубежом посредством почты. "Обычная почта ставит под угрозу тайну волеизъявления. Конверт всегда имеет данные об избирателе, бюллетень тоже. Кстати, Соединенные Штаты Америки используют для граждан, находящихся за рубежом, голосование по электронной почте. И они сознают, что здесь имеет место нарушение тайны волеизъявления, но отмечают, что если избиратель идет на это сознательно, то это его проблема", - сказала глава ЦИК.

Кроме того, данный способ не дает никакой экономии средств, наоборот, требует создания дополнительных условий. "О переходе на электронное голосование у нас вообще пока речь не идет. Нам бы перейти хотя бы к электронному регистру избирателей, тогда уже можно думать о цифровизации дальше", - добавила Лидия Ермошина.-0-

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