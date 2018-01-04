Циклон "Элеанор" не окажет значительного влияния на погоду в Беларуси - Гидромет

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Циклон "Элеанор" не окажет значительного влияния на погоду в Беларуси. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сообщает БЕЛТА.

В прошедшие несколько дней погодные условия в Беларуси определялись влиянием малоподвижных атмосферных фронтов и теплых воздушных масс, поступающих с юго-западных районов Европы. Наблюдается неустойчивая погода с осадками в виде дождя и мокрого снега и повышенный температурный режим. Активный циклонический вихрь "Элеанор", определяющий штормовую погоду в странах Западной Европы, утром 4 января проходил над районами Дании, в дальнейшем будет смещаться на северо-восток на акваторию Балтийского моря и дальше на Финляндию, постепенно теряя свою силу, поэтому значительного влияния циклона на погоду в Беларуси не ожидается.

Погодные условия в Беларуси в конце рабочей недели и предстоящие выходные дни будут формироваться под влиянием атмосферных фронтов и теплых воздушных масс, поступающих с юго-западных районов Европы. Осадки будут выпадать в виде дождя и мокрого снега. Температурный фон сохранится повышенный, в ночные часы прогнозируется от минус 2 до плюс 4 градусов. Днем ожидается 1-7 тепла, только 7 января по северу будет немного прохладнее.

Изменение характера погоды в Беларуси прогнозируется в начале следующей недели. Ожидается, что установятся слабые морозы, будет преимущественно без осадков.-0-

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