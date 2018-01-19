Циклон "Фредерик" повлияет на погоду в Беларуси незначительно - Белгидромет

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Циклон "Фредерик" повлияет на погоду в Беларуси незначительно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"То, что "Фредерик" натворил в Европе, нам не грозит. Циклон уже теряет активность, таких сложных погодных условий, которые отмечались в европейских странах, мы у себя не ожидаем", - подчеркнули в Белгидромете.

При этом синоптики отметили, что ухудшение погодных условий в связи с приходом "Фредерика" все-таки наблюдается. Ночью по юго-западу страны уже прошли осадки - снег, мокрый снег, которые связаны с атмосферными фронтами этого циклона. "Сегодня у нас на большей части территории ожидается снег, мокрый снег, в юго-западных районах - порывистый ветер, но штормовое предупреждение мы не объявляли. Таких интенсивных снегопадов, сильного ветра, как в Европе, мы не ждем", - пояснили в Белгидромете.

Днем 19 января в некоторых районах Беларуси ожидается метель и слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер прогнозируется переменных направлений, порывистый, по юго-западу местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью и утром понизится до 1-7 градусов мороза, во второй половине дня будет от минус 5 до плюс 1. Атмосферное давление ночью будет падать, днем существенно не изменится.

В выходные Беларусь будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. Сохранится зимний характер погоды.

В субботу, 20 января, ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно в северо-восточных и юго-западных районах ожидается кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха ночью составит от 2 до 7 градусов мороза, днем будет от нуля до минус 5.

В воскресенье, 21 января, в некоторых районах прогнозируется кратковременный снег, на дорогах - гололедица. Температура воздуха ночью составит от 3 до 9 градусов мороза, днем будет 1-6 градусов ниже нуля.-0-

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