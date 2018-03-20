Цитрусоводы из Беларуси и России поделятся опытом на форуме в Минске

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум цитрусоводов-любителей пройдет в Минске 24 марта, сообщили БЕЛТА в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси.
Специалисты со всех областей Беларуси и из России смогут поделиться своим многолетним опытом. Состоятся мастер-классы по черенкованию и прививке цитрусовых, в 11.00 посетителей ожидает заключительная лекция цикла "Прививаем, черенкуем и защищаем цитрусовые".
Посетителям расскажут о новых и перспективных сортах растений, проконсультируют по агротехнике их выращивания в домашних условиях.
Центральный ботанический сад - хранитель генофонда растений и ведущий научный центр страны в области интродукции и акклиматизации растений, охраны окружающей среды. Он является одним из крупнейших ботанических садов Европы как по площади, так и по составу коллекционных фондов: коллекции и экспозиции насчитывают более 9 тыс. наименований растений различных климатических зон мира, в том числе 2,3 тыс. - закрытого грунта.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4086 BYN
|2.42 BYN
|2.415 BYN
|USD
|1.9636 BYN
|1.963 BYN
|1.969 BYN
|RUB
|3.4116 BYN
|3.395 BYN
|3.41 BYN