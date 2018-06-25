ЦТ по белорусскому языку на 100 баллов сдал 21 человек

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование по белорусскому языку на 100 баллов сдал 21 человек. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк.

"По первому предмету централизованного тестирования 100 баллов набрал 21 человек. В прошлом году высший балл набрали 32 человека. Зато в целом тестирование по белорусскому языку абитуриенты написали лучше, чем в прошлом году - вырос средний балл, он составил 35,92 (в прошлом году - 34,25)", - сказал Юрий Миксюк.

Кроме того, уменьшилось количество поступающих, не преодолевших нижнее пороговое значение отметок ЦТ. "Менее 10 баллов по белорусскому языку в этом году набрали 1 335 абитуриентов, что составило 5,6%. В прошлом году их было больше - 2 040 человек (7,5%)", - проинформировал директор РИКЗ.

Ожидается, что результаты ЦТ по русскому языку станут известны 26 июня.-0-