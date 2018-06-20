ЦТ по биологии планируют пройти 27 тыс. абитуриентов

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование по биологии планируют пройти 27 тыс. абитуриентов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк.

"Пункты сдачи централизованного тестирования готовятся принять сегодня 27 001 абитуриента. Именно столько человек зарегистрировалось на экзамен по биологии. Экзаменационные материалы готовы, поступающих ждут в аудиториях", - отметил Юрий Миксюк.

Экзамен стартует одновременно в 11.00 по всей Беларуси. Явиться лучше за 30 минут до начала, что позволит без спешки пройти регистрацию. Для нее в свою очередь необходимо иметь заполненный и зарегистрированный пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), и ручку с черным стержнем. Устройств связи и шпаргалок у поступающего при себе быть не должно. За нарушение абитуриент будет отстранен от экзамена и не сможет в этом году сдать его даже в резервные дни.-0-