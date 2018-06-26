ЦТ по физике планируют пройти более 25,5 тыс. абитуриентов

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование по физике планируют пройти более 25,5 тыс. абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк.

"Пункты ЦТ планируют принять сегодня 25 553 абитуриента. Именно столько поступающих зарегистрировались для тестирования по физике", - сказал Юрий Миксюк.

На экзамене помимо заполненного и зарегистрированного пропуска, документа, удостоверяющего личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), и ручки с черным стержнем, разрешено принести непрограммируемый калькулятор. "На физику можно взять с собой калькулятор, который не является средством хранения, приема и передачи информации. Он должен иметь исключительно однострочный цифровой дисплей, не допускающий отображения графической информации. В его функции может входить только выполнение основных арифметических действий", - пояснил директор РИКЗ.-0-