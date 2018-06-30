ЦТ по географии планируют сдать более 1,9 тыс. абитуриентов

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование по географии планируют сдать более 1,9 тыс. абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк.
"Экзамен по географии сегодня планируют сдать 1 914 поступающих. Аудитории к приему абитуриентов готовы, экзаменационные материалы тоже", - сказал Юрий Миксюк.
Директор РИКЗ напомнил, что испытание начнется в 11.00, прибыть в пункт ЦТ лучше всего за полчаса до начала. "У абитуриента должен быть заполненный и зарегистрированный пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), и ручка с черным стержнем. Шпаргалки и мобильные телефоны брать с собой в аудиторию не стоит, за это нарушитель будет удален с экзамена и в этом году его уже не сдаст", - отметил он.-0-
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