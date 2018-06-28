ЦТ по истории Беларуси планирует пройти более 22,2 тыс. абитуриентов

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование по истории Беларуси планирует пройти более 22,2 тыс. абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

"Экзаменационные аудитории сегодня ожидают 22 248 абитуриентов. Столько поступающих зарегистрировалось на централизованное тестирование по истории Беларуси. Для экзамена все готово", - отметил Юрий Миксюк.

Экзамен стартует одновременно в 11.00 по всей Беларуси. Явиться лучше за 30 минут до начала, что позволит без спешки пройти процедуру регистрации. Для нее в свою очередь необходимо иметь заполненный и зарегистрированный пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), и ручку с черным стержнем. А вот устройств связи и шпаргалок у поступающего при себе быть не должно. За нарушение абитуриент будет отстранен от экзамена и не сможет в этом году сдать его даже в резервные дни.-0-