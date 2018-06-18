ЦТ по математике планируют пройти более 45 тыс. абитуриентов

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование по математике планирует пройти более 45 тыс. абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

"Математика - второй по популярности предмет централизованного тестирования после русского языка. Пункты сдачи ЦТ по всей Беларуси примут сегодня 45 209 поступающих. Для этого все готово: и экзаменационные материалы, и сотрудники", - отметил Юрий Миксюк.

Экзамен стартует одновременно в 11.00 по все Беларуси. Явиться лучше за 30 минут до начала, что позволит без спешки пройти процедуру регистрации. Для нее в свою очередь необходимо иметь заполненный и зарегистрированный пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), и ручку с черным стержнем. А вот устройств связи и шпаргалок у поступающего при себе быть не должно. За нарушение абитуриент будет отстранен от экзамена и не сможет в этом году сдать его даже в резервные дни.-0-