ЦТ по обществоведению на высший балл написали 11 человек

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование по обществоведению на высший балл написали 11 человек. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк.

"ЦТ по обществоведению на 100 баллов написали 11 человек, в прошлом году таких было 16. Ноль баллов за тест набрали 15 абитуриентов, в прошлую вступительную кампанию "нулевиков" было 13", - сказал Юрий Миксюк.

Средний балл по обществоведению составил 43,73, в прошлом году он равнялся 41,76. "Хочется, чтобы все понимали, что средний балл ЦТ не является абсолютной оценкой знаний абитуриентов. Баллы тестирования относительные, ранговые, это баллы сравнения. Они отражают уровень знаний экзаменуемых в сравнении друг с другом. Их нельзя переводить в десятибалльную шкалу и считать, что 40 баллов равнозначны четырем баллам по десятибалльной системе. Такова действующая методика обработки результатов ЦТ. Она очень эффективно ранжирует абитуриентов по знаниям, сравнивая их между собой", - пояснил директор РИКЗ.-0-