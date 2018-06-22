ЦТ по пяти иностранным языкам планируют пройти почти 32 тыс. абитуриентов

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование по пяти иностранным языкам планируют пройти почти 32 тыс. абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк.

Сдавать английский язык намерены 27 554 абитуриента, немецкий - 3 350, французский - 818, испанский - 222, на китайский язык зарегистрировались 37 человек. "Лидером среди иностранных языков, выбранных абитуриентами для прохождения ЦТ, как и в предыдущие годы, остается английский. Самый новый из этой линейки дисциплин - китайский язык - сохраняет свою популярность примерно на уровне прошлого года. В 2017 году его сдавали 42 абитуриента", - отметил Юрий Миксюк.

Экзамены по всем языкам начнутся одновременно в 11.00. Для регистрации лучше прийти заранее. С собой нужно иметь заполненный и зарегистрированный пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), и ручку с черным стержнем. При обнаружении в ходе испытания мобильного телефона или шпаргалки поступающий будет вынужден покинуть аудиторию. Пересдать тестирование он сможет лишь в следующем учебном году.-0-