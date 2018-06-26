ЦТ по русскому языку на 100 баллов написали 54 человека

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование по русскому языку на 100 баллов написали 54 человека. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк.

"Централизованное тестирование по русскому языку на 100 баллов написали 54 человека. Это меньше, чем в прошлом году. В прошлом на высший балл экзамен сдали 66 абитуриентов", - сказал Юрий Миксюк.

Меньше 10 баллов по русскому языку в этот раз набрали 4,5% поступающих. "Ниже 10 баллов за тест набрали 2 тыс. 906 абитуриентов, это гораздо меньше, чем в прошлом году, когда нижний порог не преодолели 7,6% поступающих (5 тыс. 527 человек)", - отметил директор РИКЗ.

Средний балл по предмету в этом году составил 37,67, что выше прошлогоднего значения (34,64 в 2017 году). Юрий Миксюк обратил внимание на то, что, говоря о среднем балле, ни в коем случае его нельзя переводить в 10-балльную систему. "У некоторых людей создается неверное представление о среднем балле. Надо помнить, что он не является абсолютной оценкой знаний абитуриентов, это балл ранжирования. Его нельзя делить на десять и представлять в качестве оценки уровня знаний и подготовки в школе", - подчеркнул он.

Вместе с тем на ноль баллов русский язык написали шесть человек (в прошлом году - 17). Следующие результаты ожидаются по обществоведению. Централизованное тестирование по истории Беларуси пройдет 28 июня.-0-