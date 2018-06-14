ЦТ по русскому языку планируют пройти почти 67 тыс. абитуриентов

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование по русскому языку планируют пройти почти 67 тыс. абитуриентов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк.

Испытание начнется одновременно по всей стране - в 11.00. "Сегодня белорусские абитуриенты пройдут централизованное тестирование по самому популярному предмету этого года - русскому языку. Пункты сдачи ЦТ примут 66 907 человек", - констатировал Юрий Миксюк.

Несмотря на то, что для прохождения тестирования по русскому языку в этом году зарегистрировалось почти на 8,5 тыс. абитуриентов меньше, чем в прошлом, предмет остается лидером нынешнего ЦТ. "Все экзаменационные материалы готовы к сегодняшнему испытанию, ответственные сотрудники находятся в пунктах ЦТ. Для сдачи тест-экзамена каждый поступающий должен иметь при себе заполненный и зарегистрированный пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), и ручку с черным стержнем. В ходе испытания категорически запрещается пользоваться различными устройствами связи и шпаргалками", - напомнил директор РИКЗ.-0-