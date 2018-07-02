ЦТ по всемирной истории планируют сдать более 1,5 тыс. абитуриентов

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование по всемирной истории (новейшее время) планируют сдать более 1,5 тыс. абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк.

"Экзамен по всемирной истории сегодня планируют сдать 1 516 поступающих. Аудитории к приему абитуриентов готовы, экзаменационные материалы тоже", - сказал Юрий Миксюк.

Последнее испытание централизованного тестирования (по основному графику) начнется в 11.00, прибыть в пункт ЦТ лучше всего за полчаса до начала. "У абитуриента должен быть заполненный и зарегистрированный пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), и ручка с черным стержнем. Шпаргалки и мобильные телефоны брать с собой в аудиторию не стоит, за это нарушитель будет удален с экзамена и в этом году его уже не сдаст", - отметил он.-0-